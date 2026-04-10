Аварія на Одещині забрала життя молодої дівчини

У Березівському районі сталася смертельна ДТП — загинула 18-річна дівчина.

Трагічна автопригода сталася ввечері 10 квітня в селі Курісове. За попередніми даними правоохоронців, 40-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer здійснив наїзд на дівчину, коли вона перетинала дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини аварії. Водія обов’язково перевірять на стан сп’яніння. Після цього буде вирішено питання щодо правової кваліфікації події та відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв бути максимально уважними за кермом і обирати безпечну швидкість, а пішоходів — переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби.