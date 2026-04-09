В Одесі директор автошколи «працевлаштував» покійника

В Одесі викрили директора автошколи, який роками використовував ім’я померлого чоловіка, аби штучно зберегти ліцензію закладу. Посадовець оформив «мертвого» як інструктора та подавав до сервісного центру МВС фіктивні документи, створюючи видимість повноцінного штату працівників.

Слідство встановило, що чоловік не лише підробив документи, а й вказував у звітності, що покійний нібито проводив практичні заняття з водіння. Таким чином десятки учнів проходили навчання у «інструктора-привида». Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру, йому загрожує кримінальна відповідальність.