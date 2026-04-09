У центрі Одеси пройшла благодійна Великодня майстерня

У Міському саду Одеси провели Великодню майстерню, яка об’єднала дітей та дорослих у межах благодійного проєкту «Великдень єдності: освіта Одеси – захисникам». До заходу долучилися школярі, вихованці позашкільних закладів і представники Парламенту старшокласників.

Учасники створювали писанки, великодні прикраси та разом прикрасили дерево єдності. Окрасою події стала велика писанка, яку презентуватимуть у Міському саду протягом свят. Також діти писали листи підтримки військовим і долучилися до формування святкових кошиків для захисників, ветеранів та тих, хто потребує допомоги. Атмосферу доповнили майстер-класи й участь волонтерів і представників музеїв.