Побив і пограбував родичку: що вирішив суд на Одещині

На Одещині суд виніс вирок чоловіку, який напав на власну родичку заради грошей. 32-річний житель Болграда проведе за ґратами дев’ять років.

Подія сталася у грудні минулого року. Чоловік у стані сп’яніння прийшов до будинку своєї 67-річної тітки, закрив обличчя та, коли вона відчинила двері, жорстоко побив її. Після цього, погрожуючи предметом, схожим на ніж, забрав гроші та телефон.

Жінка отримала травми, серед яких струс мозку, перелом носа та численні забої. Загальна сума збитків склала близько 30 тисяч гривень.

Втекти зловмиснику не вдалося — вже за кілька годин його розшукали. Він намагався сховатися, обміняв частину грошей і планував заселитися в готель, але був затриманий правоохоронцями.

Суд визнав чоловіка винним у розбої та призначив йому 9 років позбавлення волі. Відомо, що раніше він уже мав судимості за подібні злочини.