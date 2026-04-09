На Одещині затримали рибалку з забороненими сітками

На Одещині викрили чоловіка, який займався незаконним виловом риби на Дністровському лимані. За попередніми підрахунками, своїми діями він завдав державі збитків на понад 1,2 мільйона гривень.

Правоохоронці виявили 52-річного жителя Білгород-Дністровського району під час патрулювання. Чоловік рибалив із човна без жодних дозволів, використовуючи заборонені сітки.

На місці вилучили човен, десять сіток довжиною близько 500 метрів, а також понад 800 рибин загальною вагою більше 260 кілограмів. Серед виловленого — карась, лящ, судак та інші види. Усе передали на зберігання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі призначено експертизу для уточнення суми збитків. Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.