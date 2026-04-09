Агент ФСБ працював в Одесі: справу вже передали до суду

В Одесі вдалося зірвати небезпечну «схему», яка могла призвести до серії замовних убивств. Правоохоронці викрили агента ФСБ, який підготував у місті схрон зі зброєю для майбутніх злочинів.

За даними слідства, безробітного мешканця Полтави завербували через Telegram, пообіцявши «легкий заробіток». Після цього його направили до Одеси, де він отримав координати схованки зі зброєю — там були граната Ф-1, автомат Калашникова та набої.

Чоловік перевірив боєздатність зброї у готелі, а згодом облаштував новий тайник — у сміттєвих контейнерах у центральному парку. Координати передав кураторам.

За задумом, зброю мав використати виконавець для замаху на посадовця одного з районних ТЦК. У разі успіху планувалися нові «цілі».

СБУ вчасно викрила плани, задокументувала дії агента та затримала його після повернення до Полтави. Йому вже повідомили про підозру у держзраді та незаконному поводженні зі зброєю. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Справу передано до суду, тривають заходи для притягнення до відповідальності його куратора.