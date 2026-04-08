Забруднення земель на мільйони: справу відкрили на Одещині

На Одещині викрили керівника виноробного підприємства, якого підозрюють у масштабному забрудненні земель. За даними слідства, його дії завдали державі збитків на понад 12,5 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що директор підприємства у Білгород-Дністровському районі, щоб зекономити кошти, не облаштував систему для утилізації виробничих відходів. Натомість організував їхній скид просто на земельні ділянки — як орендовану, так і сусідню, де навіть провів поглиблення для накопичення відходів.

Унаслідок цього було забруднено дві ділянки державної власності загальною площею понад 0,8 гектара. Експерти підтвердили значні екологічні збитки.

Чоловіку вже повідомили про підозру одразу за кількома статтями, зокрема за зловживання повноваженнями та порушення правил охорони земель. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 3 мільйони гривень.

Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Слідство триває.