Великдень під контролем: як працюватиме поліція на Одещині

На Одещині напередодні Великодня посилюють заходи безпеки. Правоохоронці разом із військовими Нацгвардії працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити порядок під час свят.

Патрулі — як піші, так і автомобільні — наблизять до храмів. Також контроль посилять на вулицях, у парках, на вокзалах, уздовж узбережжя та на автошляхах.

У громадських місцях можливі вибіркові перевірки речей — це робитимуть для запобігання провокаціям і підвищення безпеки.

Окремо наголошується: комендантська година в ніч з 11 на 12 квітня не змінюється і діятиме з 00:00 до 05:00. Жителів просять врахувати це під час планування відвідування богослужінь.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, мінімізувати перебування у людних місцях і повідомляти про підозрілі предмети чи осіб. Правоохоронці працюють у режимі підвищеної готовності.