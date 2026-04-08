Великдень під контролем: як працюватиме поліція на Одещині
На Одещині напередодні Великодня посилюють заходи безпеки. Правоохоронці разом із військовими Нацгвардії працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити порядок під час свят.
Патрулі — як піші, так і автомобільні — наблизять до храмів. Також контроль посилять на вулицях, у парках, на вокзалах, уздовж узбережжя та на автошляхах.
У громадських місцях можливі вибіркові перевірки речей — це робитимуть для запобігання провокаціям і підвищення безпеки.
Окремо наголошується: комендантська година в ніч з 11 на 12 квітня не змінюється і діятиме з 00:00 до 05:00. Жителів просять врахувати це під час планування відвідування богослужінь.
Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, мінімізувати перебування у людних місцях і повідомляти про підозрілі предмети чи осіб. Правоохоронці працюють у режимі підвищеної готовності.
