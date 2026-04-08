У Київському районі Одеси триває ліквідація наслідків атаки

У Київському районі Одеси триває активна ліквідація наслідків атаки, що сталася в ніч на 6 квітня. Комунальні служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру та допомогти мешканцям.

Найбільше постраждала одна з багатоповерхівок — там зараз проводять демонтаж небезпечних конструкцій і розбирають завали. Паралельно роботи ведуться і в приватному секторі.

Загалом пошкоджено 73 житлові будинки: 14 багатоповерхівок і 59 приватних осель. Із територій уже вивезли 130 кубометрів будівельного сміття, а також закрили 713 вибитих вікон.

До ліквідації наслідків залучено 55 працівників комунальних служб і 14 одиниць техніки. Районна адміністрація продовжує приймати заяви від мешканців — вже оформлено 20 актів про пошкоджене майно.