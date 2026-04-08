Світло повертають: актуальна ситуація в Одесі та області

Після останньої атаки та негоди на Одещині енергетики продовжують відновлювати електропостачання. Станом на 8 квітня більшість споживачів уже зі світлом, однак роботи ще тривають.

За минулу добу фахівці повернули електрику для 957 родин, які залишалися без світла після нічного удару 6 квітня. Загалом електропостачання відновили вже для 19 703 осель. Роботи проводять лише після дозволу рятувальників і військових, з урахуванням безпекової ситуації.

Окремо енергетики ліквідували наслідки негоди — світло повернули ще у 2,6 тисячі домівок. Наразі 29,2 тисячі клієнтів знову підключені до мережі. Бригади продовжують відпрацьовувати точкові заявки та готові перейти у посилений режим у разі погіршення погоди.

Відновлення триває, щоб повністю стабілізувати ситуацію зі світлом в області.