Шахраї маскувалися під інвесторів: подробиці з Одеси

В Одесі правоохоронці викрили масштабну шахрайську «схему», через яку у людей виманювали гроші з криптогаманців. Підпільний кол-центр працював під виглядом інвестиційних проєктів і щомісяця приносив зловмисникам близько 100 тисяч доларів.

За даними слідства, ділки активно просували фейкові пропозиції у Telegram-каналах, обіцяючи швидкий прибуток. Для довіри показували нібито успішні операції, використовуючи реальні дані криптобірж. Після цього жертвам надсилали посилання на підроблений сайт.

Коли люди підключали свої криптогаманці та підтверджували операції, спеціальний шкідливий інструмент автоматично виводив усі кошти на рахунки шахраїв. Таким чином потерпілі фактично втрачали всі свої активи.

Під час обшуків вилучили техніку, телефони та гроші, отримані через «схему». Чотирьом учасникам вже повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.