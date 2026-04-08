Ревнощі і жорстокість: справу передали до суду в Одесі

В Одесі завершили розслідування резонансної справи щодо 37-річного чоловіка, якого обвинувачують у жорстокому поводженні зі співмешканкою. Обвинувальний акт уже передано до суду, сам фігурант перебуває під вартою.

За даними слідства, конфлікт між цивільним подружжям виник на ґрунті ревнощів. Чоловік відібрав у жінки телефон, зачинив її в квартирі та пішов. Повернувшись, він упродовж кількох годин знущався з потерпілої, завдаючи їй сильного болю та принижуючи.

Про подію повідомила родичка жінки, яка під час телефонної розмови почула крики про допомогу. На місце одразу прибули патрульні, які затримали зловмисника. Потерпілу госпіталізували.

Медики зафіксували у жінки численні травми: переломи ребер, носа та хребця, травми коліна, струс мозку, а також численні забої та крововиливи по всьому тілу.

Наразі чоловіка обвинувачують у катуванні та сексуальному насильстві щодо особи, з якою він перебував у сімейних відносинах. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.