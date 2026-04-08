Пожежі після атаки: ситуація на Одещині

Одеська область вночі знову опинилася під масованою атакою дронів. Унаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях.

Рятувальники оперативно прибули на місця та ліквідували всі осередки займання. До робіт залучили 28 фахівців ДСНС і 7 одиниць техніки, також працювали підрозділи Нацгвардії та місцеві пожежні команди.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих. Наразі фахівці продовжують оцінювати наслідки нічної атаки.