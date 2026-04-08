Кольорова весна: тюльпани прикрашають Одесу

В Одесі починають розквітати тюльпани, які висадили ще восени у різних районах міста. Поки що квітів небагато, але вже зовсім скоро вони перетворять парки та сквери на яскраві кольорові локації.

Цьогоріч озеленювачі висадили понад 98 тисяч цибулин на 27 локаціях по всьому місту. Частину з них Одеса отримала як допомогу від Нідерландів — такі квіткові подарунки місто отримує вже не вперше.

Очікується, що найближчим часом зелені зони масово розквітнуть, створюючи весняну атмосферу для мешканців і гостей міста.