Бювети приводять до ладу: роботи тривають в Одесі

В Одесі тривають сезонні роботи з оновлення бюветів. Комунальники приводять комплекси до ладу, щоб містяни й надалі мали доступ до безкоштовної питної води.

Минулого тижня фахівці відремонтували бювет на вулиці Космонавтів, 17а. Там відновили фасад, полагодили лавки та пофарбували елементи зони видачі води — комплекс помітно оновився.

Паралельно працівники регулярно обслуговують усі бювети: перевіряють обладнання, ремонтують свердловини, очищують системи та змінюють фільтри. Це необхідно для стабільної роботи та якості води.

У місті працює 17 бюветних комплексів глибиною до 149 метрів. Щодня ними користуються близько 45 тисяч одеситів.