У центрі Одеси викрили «схему» з боєприпасами

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який займався незаконними оборудками з небезпечними предметами. 43-річного жителя Усатівської громади затримали після збуту боєприпасів у центрі міста.

За даними слідства, наприкінці березня він продав малознайомому чоловікові два корпуси осколкових гранат та два запалювальні пристрої за п’ять тисяч гривень. Усі предмети вилучили вибухотехніки — попередньо підтверджено, що вони належать до бойових припасів.

Під час слідчих дій у фігуранта також вилучили гроші, отримані від угоди, та мобільний телефон. Самого чоловіка затримали та повідомили про підозру.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 266 тисяч гривень, однак підозрюваний нею не скористався. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують встановлювати, звідки саме до нього потрапили ці небезпечні предмети. Слідство триває.