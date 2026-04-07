Смертельна ДТП в Одесі: зіткнулися маршрутка і мікроавтобус

В Одесі вранці 7 квітня сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса та маршрутки. Аварія трапилася на вулиці Балківській під час руху транспорту в одному напрямку.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення загинула пасажирка громадського транспорту. Ще кілька людей отримали травми різного ступеня — їхню кількість наразі уточнюють.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини аварії. Водіїв обох транспортних засобів перевірять на стан сп’яніння, після чого події нададуть правову оцінку.

Через ДТП рух на цій ділянці ускладнений. Водіїв просять врахувати ситуацію та обирати альтернативні маршрути.