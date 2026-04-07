Пожежа на мільйони: деталі інциденту в Одесі

В Одесі викрили чоловіка, який влаштував масштабну пожежу на території складських приміщень у Хаджибейському районі. Вогонь знищив майно одразу кількох підприємців на десятки мільйонів гривень.

Як встановили правоохоронці, 28-річний місцевий житель у вихідний день прийшов на роботу, облив вікна будівлі легкозаймистою рідиною та підпалив їх. Полум’я швидко поширилося територією складів і заблокувало вихід самому палієві — він отримав опіки та був госпіталізований.

Унаслідок пожежі знищено майно чотирьох підприємців на суму понад 81 мільйон гривень. Наразі чоловіку повідомили про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку та всі обставини події.