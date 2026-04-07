Після атак і негоди: як відновлюють світло на Одещині

Після останніх атак та негоди енергетики продовжують відновлювати електропостачання на Одещині. Станом на 7 квітня ситуація поступово стабілізується, однак роботи ще тривають.

За минулу добу фахівцям вдалося повернути світло для 21 тисячі родин після ворожої атаки. Водночас без електрики залишаються ще 957 клієнтів — відновлення триває з урахуванням безпекової ситуації.

Окремо енергетики ліквідовують наслідки негоди, яка пройшла ввечері 6 квітня. Світло вже повернули у 26,5 тисяч осель, найбільше постраждав Подільський район. Наразі тривають роботи, щоб підключити ще близько 1,1 тисячі абонентів.

Фахівці працюють безперервно, щоб повністю відновити електропостачання та повернути комфорт у домівки мешканців.