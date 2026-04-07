Одеса: сварка через жінку закінчилась трагедією

В Одесі конфлікт на ґрунті ревнощів завершився трагедією. Наприкінці березня на вулиці Бориса Літвака 42-річний чоловік жорстоко побив співмешканця своєї знайомої.

За даними слідства, все почалося з телефонної розмови: чоловік хотів домовитися про зустріч із жінкою, однак слухавку підняв її 30-річний співмешканець. Між ними виникла сварка, після якої старший вирішив з’ясувати стосунки особисто та приїхав до опонента.

Під час конфлікту він ударив молодшого чоловіка в голову, а коли той впав — продовжив бити руками й ногами. Після цього зловмисник втік.

Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували з серйозними травмами голови, однак врятувати його не вдалося — він помер у лікарні.

Правоохоронці менш ніж за добу розшукали нападника та затримали його. Йому вже повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення. Слідство триває.