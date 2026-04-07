На Одещині судитимуть виховательку через жорстоке поводження з дитиною

На Одещині завершили розслідування справи щодо виховательки дитячого закладу, яку обвинувачують у жорстокому поводженні з дитиною. Матеріали вже передано до суду.

Інцидент стався наприкінці минулого року в установі, де перебувають діти у складних життєвих обставинах. За даними слідства, 49-річна жінка застосувала фізичну силу до 6-річного вихованця через те, що він відмовився тепліше вдягнутися в холодному приміщенні. Вона вдарила хлопчика та силоміць намагалася змусити його виконати вимогу.

Правоохоронці кваліфікували дії як катування — умисне завдання фізичного болю та морального тиску з метою примусу. На час слідства жінці обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. У закладі вона більше не працює.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці загрожує до 6 років позбавлення волі. Справу розглядатимуть під процесуальним керівництвом прокуратури.