Всеукраїнські змагання в Луцьку: одеситка показала найкращий результат

У Луцьку з 3 по 5 квітня відбулися Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука серед найсильніших спортсменів у категоріях U-21 та U-18. До участі допустили лише тих, хто показав найкращі результати протягом минулого року — по 10 учасників у кожній вправі.

Відмінний результат продемонструвала представниця Одеси Поліна Ткаченко, вихованка КДЮСШ №17. У кваліфікаційному раунді серед юніорок до 21 року вона виборола «золото», виконавши 216 пострілів на дистанції 70 метрів і набравши 1923 очка. Одеситка впевнено випередила суперницю з Харкова Ірину Ярмак.

Спортсменку підготували тренерки Валерія Ткаченко та Дарія Карагяур. Перемога стала ще одним вагомим результатом для одеської школи стрільби з лука.