В Одесі судитимуть учасників «інвестиційної» схеми на мільйони

В Одесі завершили розслідування масштабної схеми псевдоінвестицій, через яку люди втратили мільйони гривень. На лаву підсудних відправлять одразу дев’ятьох учасників організованої групи.

За даними слідства, зловмисники створювали фальшиві сайти з «особистими кабінетами», де інвесторам показували нібито прибуток. Насправді ж усі кошти переводилися на підконтрольні криптогаманці. Коли суми ставали значними — зв’язок із людьми просто обривали.

У схемі діяла чітка структура: організатор, менеджери, ІТ-фахівці та оператори. Правоохоронці задокументували щонайменше 8 випадків шахрайства щодо українських та іноземних «інвесторів». Загальна сума збитків склала майже 5,8 мільйона гривень.

Наразі досудове розслідування завершено, справу передано до суду. Фігурантам інкримінують участь у злочинній організації, шахрайство та легалізацію коштів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.