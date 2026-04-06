Спортсмени з Одеси вибороли 23 «золота» на чемпіонаті України

У Дніпрі з 1 по 5 квітня відбувся чемпіонат України з таїландського боксу Муей-тай серед дорослих, юніорів та юнаків. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів з усіх регіонів країни.

Збірна Одеської області показала потужний результат і посіла перше місце в загальнокомандному заліку. Особливо відзначилися спортсмени КДЮСШ №7 Одеси, які вибороли одразу 40 медалей: 23 золоті, 9 срібних і 8 бронзових.

Окрему відзнаку отримав Нікіта Куц — його визнали найкращим за технікою на турнірі. Значний внесок у перемогу команди також зробили вихованці тренерів Володимира Пішеніна, Ганни Авакової, Михайла Мітакі та Ганни Євтушенко.