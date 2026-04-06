Сьогодні в Одесі день жалоби після атаки
В Одесі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки 6 квітня. Трагічні події забрали життя людей, і місто схиляє голови в пам’ять про них.
Відповідне розпорядження підписали для вшанування загиблих в умовах повномасштабної війни. На адміністративних будівлях приспустили державні прапори України та прапори міста з траурними стрічками.
Підприємствам і закладам рекомендували обмежити музику та скасувати розважальні заходи. Одеса висловлює щирі співчуття родинам загиблих і розділяє їхній біль.
