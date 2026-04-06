Смертельний конфлікт між знайомими: що вирішили слідчі на Одещині

В Одеській області завершили розслідування резонансної справи, що сталася ще у грудні в Усатівській громаді. Обвинувальний акт щодо 28-річного жителя Одеси вже передали до суду.

Слідчі встановили, що двоє знайомих — 27-річний місцевий мешканець та 28-річний одесит — разом відпочивали в барі. Після виходу між ними виник конфлікт, який переріс у жорстоке побиття. Старший чоловік завдав численних ударів руками, ногами та шматком шиферу. Потерпілий загинув на місці — причиною смерті став набряк головного мозку.

Після цього фігурант намагався приховати сліди — накрив тіло шифером і втік. Тіло виявили лише через кілька днів, після чого поліцію викликали на місце.

Правоохоронці швидко встановили причетного — менш ніж за годину його розшукали та затримали. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

Наразі досудове розслідування завершено. Чоловіка обвинувачують в умисному вбивстві, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.