Пиляли дерева на околицях сіл і продавали: справу передали до суду в Одеському районі

В Одеському районі викрили схему незаконної вирубки дерев, яка завдала довкіллю значних збитків. Двоє жителів Біляївської громади — 27 та 19 років — пиляли дерева на околицях сіл без жодних дозволів і продавали деревину.

Слідчі задокументували кілька епізодів їхньої діяльності. Загалом зловмисники знищили 206 дерев — серед них акації, дуби, ясени, софори та гледичії. За висновками експертизи, державі завдано збитків майже на 700 тисяч гривень.

Під час обшуків у фігурантів вилучили автомобіль, яким перевозили деревину, бензопили та частину вже заготовленого матеріалу. На все майно накладено арешт. Самих чоловіків затримали, а на час слідства суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантам інкримінують незаконну порубку та збут деревини, вчинені групою осіб. За це їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадують: самовільна вирубка дерев без дозволів — це серйозне порушення, яке не лише шкодить природі, а й має кримінальні наслідки.