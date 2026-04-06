Одеса оговтується після удару: роботи тривають у двох районах

Після масованої атаки в ніч на 6 квітня в Одесі продовжують ліквідовувати наслідки удару. Найбільше постраждали Київський та Приморський райони міста.

Станом на 13:00 у Приморському районі пошкоджено багатоповерховий житловий комплекс і 7 приватних будинків. У Київському районі руйнування значно масштабніші: постраждали 13 багатоповерхівок, де вибито понад 850 вікон, а також 39 приватних будинків. Окрім цього, пошкоджено приватний дитячий садок, магазин і 27 автомобілів.

Рятувальні роботи в будинку, де загинули троє людей, вже завершені. Наразі служби зосереджені на розчищенні завалів та демонтажі небезпечних конструкцій.

Кількість постраждалих зросла до 16 осіб. Вісім із них залишаються в лікарнях, ще семеро проходять лікування амбулаторно.

У районах продовжують працювати оперативні штаби. Комунальні служби активно прибирають території та закривають вибиті вікна. Паралельно мешканцям надають консультації та приймають заяви на отримання допомоги за міськими програмами та «єВідновлення». Обстеження пошкоджених об’єктів триває.