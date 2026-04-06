Масштабна атака на Одесу: пожежі, руйнування і десятки постраждалих

Вночі Одеса пережила один із наймасованіших ударів останнього часу. Під вогнем опинилися Київський та Приморський райони — постраждали житлові будинки, інфраструктура та адміністративні будівлі.

Унаслідок численних влучань спалахнули масштабні пожежі: горіли приватні будинки, гуртожиток, адміністративні об’єкти, дитячий заклад і транспорт. Зафіксовано серйозні руйнування та пошкодження.

За попередніми даними, загинули 3 людини, серед них дитина. Ще 10 осіб постраждали, включно з однією дитиною. Рятувальникам вдалося витягнути з небезпеки 4 людей.

У Приморському районі внаслідок удару пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс і 7 приватних будинків. Наразі комунальні служби активно розчищають території від уламків та оперативно закривають вибиті віконні отвори. Паралельно районна адміністрація працює з мешканцями — надає консультації та допомагає оформити необхідні звернення.

У Київському районі роботи з ліквідації наслідків тривають безперервно. Фахівці обстежують пошкоджені об’єкти: постраждали багатоповерхівка, 5 приватних будинків, приватний дитячий заклад, магазин, а також 27 автомобілів. Служби продовжують фіксувати руйнування та допомагати людям оговтатися після атаки.

Попри повторні сигнали тривоги, вогнеборці ліквідували всі пожежі. Роботи тривають — під завалами можуть залишатися люди, залучено кінологів. На місці розгорнули пункт незламності та оперативний штаб.

До ліквідації наслідків залучили понад 100 рятувальників і більше 20 одиниць техніки. Також працюють психологи ДСНС і поліції, допомагаючи постраждалим оговтатися після пережитого.