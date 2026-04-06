Два напади за вечір: в Одесі затримали чоловіка

В Одесі за один вечір зафіксували одразу два напади, які вчинив 48-річний чоловік із кримінальним минулим. Події сталися наприкінці минулого тижня у Київському районі.

Спочатку зловмисник у сквері на проспекті Князя Ярослава Мудрого намагався відібрати сумку у 19-річної дівчини. Коли вона почала чинити опір, він ударив її, повалив на землю та вимагав віддати гроші. Дізнавшись, що кошти на картці, хотів змусити її йти до банкомату, але йому завадили перехожі.

Не отримавши бажаного, чоловік втік, але вже за кілька хвилин скоїв ще один напад. Він наздогнав 54-річну жінку, вдарив її та вирвав сумку з телефонами, грошима й документами на понад 19 тисяч гривень.

Втекти далеко не вдалося — патрульні, які вже мали орієнтування, затримали його за кілька кварталів. Викрадені речі він встиг викинути під час втечі, але їх знайшли та повернули власниці.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Відомо, що раніше він провів 13 років у в’язниці за тяжкі злочини. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі, суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Слідство триває.