Частина Одеси без електрики: ситуація після атаки

Після нічної атаки 6 квітня Одеса зіткнулася ще з одним серйозним викликом — під ударом опинився енергетичний об’єкт ДТЕК «Одеські електромережі». Унаслідок цього частина міста залишилася без електропостачання.

Енергетикам вдалося швидко стабілізувати ситуацію: вже до ранку відновили живлення для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч споживачів. Однак без світла досі залишаються 16,7 тисячі родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів.

Пошкодження виявилися значними, тому роботи потребують часу. Після дозволу відповідних служб фахівці розпочали обстеження мереж, розбір завалів та підготовку до відновлення обладнання.

Енергетики продовжують працювати безперервно, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки мешканців.