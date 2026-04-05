Вибиті вікна і пожежа: наслідки нічної атаки по Одесі

Вночі Одеса знову опинилася під ударом. Ворожа атака спричинила руйнування у Хаджибейському районі — постраждав житловий 5-поверховий будинок.

У будівлі пошкоджено фасад, вибито вікна та зруйновано балкони з першого по третій поверхи. Ударною хвилею також зачепило сусідні будинки — там повилітали шибки. Окрім цього, пошкоджено щонайменше шість легкових автомобілів.

На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували. До ліквідації наслідків залучили 15 фахівців та 4 одиниці техніки.

Психологи ДСНС працювали з людьми просто на місці — допомогу отримали близько 20 мешканців, серед них одна дитина. За попередніми даними, двоє людей постраждали — їх передали медикам із гострою реакцією на стрес.