В Одесі заплановані відключення газу: коли і кого це торкнеться

В Одесі частина мешканців тимчасово залишиться без газу через ремонтні роботи на мережах. Відключення триватимуть на початку квітня і, за обіцянками фахівців, не перевищать однієї доби для кожного етапу.

Як повідомили в «Одесагазі», 8 квітня з 09:00 до 17:30 роботи проведуть на газопроводі високого тиску. У цей час без газопостачання залишаться будинки на вулиці Тепличній: 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10 (кв. 6, 8), 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18.

Вже 9 квітня з 09:00 до 18:00 обмеження продовжаться — цього разу через роботи на газопроводі середнього тиску. Газу не буде за адресами: вулиця Морехідна, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, а також провулок Морехідний, 15а, 17, 21, 23, 26, 26/2.

У профільному управлінні пояснюють: ці роботи необхідні для стабільної та безпечної роботи системи. Мешканців закликають заздалегідь спланувати побутові справи та врахувати тимчасові незручності.