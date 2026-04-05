В Одесі стартував ремонт доріг: що потрібно знати водіям
В Одесі 5 квітня запланували масштабний ремонт дорожнього покриття одразу на кількох важливих ділянках міста. Через це водіям і пішоходам варто бути особливо уважними та заздалегідь планувати маршрути.
Роботи проводитимуть на проспекті Князя Володимира Великого — від вулиці Кишинівської до Давида Ойстраха, а також на вулиці Академіка Заболотного — на відрізку від цього ж проспекту до Кримської.
Крім того, ремонт зачепить Балтську дорогу, Дальницьке шосе, проїзд від Житомирської до Овідіопольської дороги, а також перехрестя Інглезі, проспекту Небесної сотні та Михайла Комарова. Оновлення дорожнього покриття заплановане і на Дмитріївській та Фонтанській дорозі.
Містян попереджають про можливі ускладнення руху та закликають врахувати це під час поїздок містом.
