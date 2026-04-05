Тривожна ситуація на Одещині: мільйонні збитки через пожежі

В Одеській області різко зросли збитки від пожеж сухої рослинності — лише за останній тиждень сума перевищила 7 мільйонів гривень. Фахівці б’ють на сполох: ситуація набирає небезпечних обертів.

Суха трава та очерет спалахують від найменшої іскри, і вогонь миттєво поширюється на великі площі. Через нехтування елементарними правилами безпеки навіть невелике багаття може за лічені хвилини перетворитися на масштабну пожежу.

Екологи наголошують: такі займання не лише знищують природу, а й несуть реальну загрозу людям, майну та довкіллю. Мешканців закликають бути максимально обережними та не провокувати загоряння.