Тривожна ситуація на Одещині: мільйонні збитки через пожежі
В Одеській області різко зросли збитки від пожеж сухої рослинності — лише за останній тиждень сума перевищила 7 мільйонів гривень. Фахівці б’ють на сполох: ситуація набирає небезпечних обертів.
Суха трава та очерет спалахують від найменшої іскри, і вогонь миттєво поширюється на великі площі. Через нехтування елементарними правилами безпеки навіть невелике багаття може за лічені хвилини перетворитися на масштабну пожежу.
Екологи наголошують: такі займання не лише знищують природу, а й несуть реальну загрозу людям, майну та довкіллю. Мешканців закликають бути максимально обережними та не провокувати загоряння.
