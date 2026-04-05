Одеські комунальники працюють без зупинки після атаки — що вже зроблено

Після нічної атаки ударних дронів по Одесі комунальні служби одразу розпочали активну ліквідацію наслідків у Хаджибейському районі, де зазнали пошкоджень житлові будинки.

Станом на 12:00 територію повністю очистили від уламків. Фахівці КП «Міські дороги» вивезли 8 самоскидів будівельного сміття, прибравши двори та прилеглі ділянки. Внаслідок атаки постраждали чотири будинки — загалом пошкоджено 70 квартир у 4 будинках.

Паралельно на місці працює міський оперативний штаб. Станом на зараз спеціалісти вже прийняли 77 заяв від мешканців щодо пошкодженого майна.

Комунальники діють максимально оперативно: вже закрито 130 вибитих віконних і балконних блоків, щоб захистити оселі від холоду та подальших пошкоджень.

Роботи на місці тривають, служби продовжують допомагати мешканцям і відновлювати нормальні умови життя після атаки.