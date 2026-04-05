На Одещині зіткнулися мотоцикл і авто: один із водіїв у лікарні

У Білгород-Дністровському районі на Одещині сталася дорожня пригода, в якій постраждав мотоцикліст. Аварія трапилася ввечері 4 квітня у селі Маразліївка.

За попередніми даними, 30-річний водій мотоцикла під час руху вулицею зіткнувся з легковиком, за кермом якого був 36-річний чоловік. У цей момент авто виїжджало з прибудинкової території.

Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми — його госпіталізували. У нього відібрали біологічні зразки для перевірки стану. Водій автомобіля не постраждав, перевірка показала, що він був тверезий.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. У рамках справи призначать експертизи, слідство триває — встановлюються всі деталі події.

