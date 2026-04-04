Одещина: діти, які пережили війну, отримали день спокою і тепла

В Одеському районі влаштували особливий день для дітей, які через війну залишили Луганщину та знайшли новий дім в Одесі. На агрофермі в Маяківській громаді для них організували теплу зустріч із поліцейськими та ветеранами служби.

Без формальностей і офіційних промов — лише живе спілкування, підтримка та щирі розмови. Правоохоронці знайомилися з дітьми, відповідали на їхні запитання та ділилися власними історіями про службу і життєві виклики.

Окрім спілкування, учасники разом гуляли фермою, спостерігали за вирощуванням рослин і навіть долучалися до простих аграрних справ. День доповнили настільні ігри та спільне приготування їжі.

Такий формат допоміг дітям відволіктися, емоційно розвантажитися та відчути підтримку дорослих, яка зараз для них особливо важлива.