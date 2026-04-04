Одеса готується до Великодня: безпека понад усе

В Одесі відбулася розширена нарада, присвячена безпечному проведенню Великодніх свят. За столом зібралися представники міської військової адміністрації, міської ради, поліції та священнослужителі різних конфесій.

Цьогоріч католики святкуватимуть Великдень 5 квітня, православні — 12 квітня. В.о. міського голови наголосив, що комендантська година залишається без змін — з опівночі до 5 ранку. У разі повітряної тривоги під час богослужінь і освячення пасок людей потрібно негайно направляти до укриттів.

Ігор Коваль звернувся до духовних лідерів: саме вони є прикладом для вірян, від їхньої позиції та відповідальності залежить безпека мешканців. Він закликав підтримувати атмосферу єдності, дотримуватися правил та донести важливі поради до прихожан.

Поліції доручили посилити охорону громадського порядку та контроль руху автотранспорту в місцях святкувань, а департамент транспорту — врахувати час і місця богослужінь при організації перевезень. Наголосили на високому рівні терористичної загрози, тож увага до безпеки буде максимальною.