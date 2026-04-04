Аварія на трасі Одеса – Рені: двоє травмованих, працює поліція

На трасі Одеса – Рені в Ізмаїльському районі сталася серйозна дорожня пригода, яка знову нагадала про небезпеку на цій ділянці. Аварія трапилась 4 квітня між селами Утконосівка та Кирнички.

За попередніми даними правоохоронців, 62-річний житель Одеси, перебуваючи за кермом автомобіля Lexus, не впорався з керуванням. У результаті машина злетіла з дороги в кювет і перекинулася.

Унаслідок ДТП травмувалися водій та його 42-річний пасажир. Обох постраждалих оперативно госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Їхній стан уточнюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини аварії, а також перевіряють водія на можливий стан сп’яніння. Після завершення перевірок буде надано правову оцінку події.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватись правил дорожнього руху та враховувати дорожню обстановку, щоб уникнути подібних ситуацій.