Жорстокий напад в Одесі: двоє чоловіків проведуть за ґратами десятиліття

Суд виніс обвинувальний вирок двом чоловікам, які скоїли розбійний напад на 22-річного одесита. Обох фігурантів засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Злочин стався ще у лютому 2023 року ввечері в Хаджибейському районі Одеси. Слідство встановило, що 41-річний та 37-річний зловмисники заздалегідь підготувалися до нападу, маючи інформацію про потерпілого та його кошти.

Озброївшись ножем і пістолетом, вони підстерегли молодого чоловіка, оточили його та завдали кілька ударів по голові й тулубу. Після цього, погрожуючи зброєю, відібрали сумку з тисячею доларів.

Нападників затримали співробітники СБУ одразу після скоєння злочину. Правоохоронці вилучили викрадене майно, а також ніж, пістолет та інші речові докази. Експертиза встановила, що ніж не є холодною зброєю, а пістолет — саморобно перероблена вогнепальна зброя.

Фігурантам інкримінували розбій, вчинений групою осіб в умовах воєнного стану, а старшому з них — ще й незаконне поводження зі зброєю.

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав обвинувачених винними та призначив їм покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснювала Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеси.