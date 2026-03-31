Вогонь охопив ресторан в Одесі: працювали десятки рятувальників
У ніч на сьогодні в Київському районі міста Одеси сталася пожежа в одному з ресторанів, розташованому на вулиці Сім’ї Глодан.
На місце події оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для ліквідації загоряння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 16 рятувальників.
Наразі причини виникнення пожежі встановлюються. Також фахівці з’ясовують розмір завданих збитків. Інформація щодо можливих постраждалих не уточнюється.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews