Вогонь охопив ресторан в Одесі: працювали десятки рятувальників

У ніч на сьогодні в Київському районі міста Одеси сталася пожежа в одному з ресторанів, розташованому на вулиці Сім’ї Глодан.

На місце події оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для ліквідації загоряння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 16 рятувальників.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюються. Також фахівці з’ясовують розмір завданих збитків. Інформація щодо можливих постраждалих не уточнюється.