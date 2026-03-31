Підпали в Хаджибейському районі: одеситу загрожує до 10 років

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру 31-річному чоловіку, який на замовлення підпалив два автомобілі преміумкласу в Хаджибейському районі. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як встановили поліцейські, фігурант знайшов у месенджері оголошення про «роботу», пов’язану з підпалами дорогих авто за грошову винагороду. Після зв’язку з так званим куратором він погодився виконати завдання, за яке йому обіцяли до тисячі доларів за кожен підпал.

На початку лютого чоловік придбав легкозаймисту рідину і протягом двох ночей підпалив автомобілі «Porshe Cayenne» та «Hyundai IONIQ», розташовані неподалік від його місця проживання. Свої дії він фільмував на відео, щоб відзвітувати замовнику.

На щастя, внаслідок підпалів ніхто з людей не постраждав. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники ДСНС після викликів очевидців. Наразі встановлюється сума завданих власникам збитків.

Втім обіцяних грошей зловмисник так і не отримав — його викрили правоохоронці. Відомо, що раніше чоловік уже притягувався до відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень.

Слідчі повідомили йому про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Триває досудове розслідування.