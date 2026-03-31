Часткові відключення в Одеській області: що відбувається зі світлом

31 березня енергетики проводять терміновий ремонт обладнання, який триватиме з 12:00 до 20:00. На цей період для безпечного виконання робіт частково знеструмлено Одеський район області, водночас сама Одеса забезпечена електропостачанням.

Після завершення ремонту світло повертатимуть поступово. Такий підхід необхідний, аби уникнути перевантаження мереж і нових аварій, тому процес відновлення електропостачання може зайняти певний час.

Фахівці наголошують, що попри тимчасові незручності, ці роботи є важливими для покращення ситуації зі світлом в Одесі та передмісті. Енергетики запевняють, що докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше завершити ремонт і повернути електроенергію в оселі мешканців.