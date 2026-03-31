Браконьєри в Одеській області наловили риби на сотні тисяч гривень

На річці Дністер правоохоронці викрили двох чоловіків, які займалися незаконним виловом риби із використанням забороненого знаряддя — «драч». Загальні збитки, за попередніми підрахунками, перевищують 700 тисяч гривень.

Порушників виявили під час спільних рейдів водної поліції, прикордонників та екологів. Один із них — 39-річний житель Маяківської громади, інший — 57-річний одесит.

У чоловіків вилучили човни, снасті, шість заборонених знарядь та 45 рибин (короп, карась, лящ, щука). Всі речові докази передано на зберігання.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 249 КК України. Після експертиз вирішуватиметься питання про підозру. Порушникам загрожує до трьох років обмеження волі.