Атака БпЛА по Одесі: пошкоджено багатоповерхівку

Під ранок 31 березня Одеса знову зазнала ворожої атаки ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждав Київський район міста.

У дев’ятиповерховому житловому будинку зафіксовано пошкодження фасаду, вибито вікна та зруйновано балкони з другого по четвертий поверх. Через влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

За попередніми даними, постраждав один чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу на місці, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

До ліквідації наслідків атаки залучалися 13 рятувальників та три одиниці техніки. Наразі відповідні служби продовжують працювати на місці події.