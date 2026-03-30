Жителя Болграда засудили до 6 років за серію злочинів

Суд виніс вирок жителю Болграда за серію злочинів — крадіжки, незаконне проникнення до житла та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік проведе за ґратами шість років.

Як встановило слідство, у 2024 році він тричі викрадав бетонні стовпчики з виноградного поля, завдавши збитків на понад 10 тисяч гривень. Згодом незаконно проник до будинку знайомого, а під час іншого інциденту — у стані алкогольного сп’яніння — вдарив чоловіка ножем, спричинивши тяжкі травми.

Суд визнав його винним за всіма статтями та призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.