Вулиці під контролем: в Одесі розчищають дощоприймачі перед негодою

В Одесі комунальні служби працюють у посиленому режимі через погіршення погодних умов та загрозу підтоплень. 30 березня бригади КП «Міські дороги» вийшли на вулиці міста для проведення профілактичних робіт, спрямованих на забезпечення безперешкодного відтоку дощової води.

Фахівці активно очищують дощоприймачі та зливову каналізацію від опалого листя, бруду та випадкового сміття, яке може перешкоджати нормальному функціонуванню системи водовідведення. Особливу увагу приділяють проблемним ділянкам міста, де під час сильних опадів традиційно накопичується найбільше води.

У таких локаціях вже організовано чергування спеціальної техніки, яка у разі необхідності оперативно відкачуватиме воду, щоб уникнути ускладнення дорожнього руху та підтоплення територій. Комунальники наголошують, що подібні заходи дозволяють мінімізувати наслідки негоди та забезпечити безпеку мешканців.

У роботах задіяно 348 працівників підприємства та 46 одиниць техніки.

У міських службах закликають одеситів не залишати сміття на вулицях та не засмічувати зливову систему, адже навіть дрібні відходи можуть спричинити серйозні проблеми під час злив.