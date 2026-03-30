В Одеській області затримали чоловіка, який вдруге потрапив у поле зору поліції

У Білгород-Дністровському районі Одеської області завершено досудове розслідування щодо 43-річного жителя Старокозацької громади, якого підозрюють у незаконному обігу заборонених речовин. Матеріали справи вже скеровано до суду.

Правоохоронці встановили, що чоловік налагодив збут «товару», реалізовуючи його місцевим жителям. У ході оперативних заходів задокументовано кілька фактів продажу. Зловмисника затримали, а під час слідчих дій вилучили речовини та гроші, отримані від незаконної діяльності. Експертиза підтвердила їх заборонене походження.

Відомо, що фігурант уже мав проблеми із законом за подібні правопорушення і на момент викриття перебував на іспитовому терміні. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 307 КК України передано до суду. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.