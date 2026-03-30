В Одесі викрили схему на ремонті зоопарку: збитки — мільйони

В Одесі правоохоронці викрили схему розтрати бюджетних коштів під час ремонту зоопарку. Про підозру повідомили директору підрядної компанії та інженеру технічного нагляду.

Слідство встановило, що у 2025 році між зоопарком і приватною фірмою уклали договір на капремонт системи опалення вартістю понад 4,7 млн грн. Однак підрядник, за даними поліції, вніс до документів неправдиві відомості — завищив обсяги робіт і вартість матеріалів.

Інженер технагляду, який мав перевіряти якість і обсяги виконаних робіт, належним чином цього не зробив і погодив документацію. У результаті фірмі безпідставно перерахували майже 2,5 млн грн, що підтверджено експертизою.

58-річному підряднику інкримінують привласнення коштів та службове підроблення — йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави понад 2,5 млн грн.

53-річного інженера підозрюють у службовій недбалості — йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Суд відправив його під нічний домашній арешт.